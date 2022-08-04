Йокич, Милутинов и Мицич сыграют за Сербию на чемпионате Европы

Сборная Сербии объявила расширенный состав на чемпионат Европы-2022. В список из 20 игроков, которые будут готовиться к турниру, вошел и центровой ЦСКА Никола Милутинов.

Полностью состав сборной Сербии выглядит следующим образом: Алекса Аврамович, Неманя Бьелица, Деян Давидовац, Огнен Добрич, Марко Гудурич, Марко Ягодич-Куриджа, Огнен Ярамаз, Никола Йокич, Никола Калинич, Балша Копривица, Владимир Лучич, Ваня Маринкович, Василие Мицич, Никола Милутинов, Неманя Недович, Филип Петрушев, Душан Ристич, Бориша Симанич, Ален Смаилагич, Милош Теодосич.

На групповой стадии Евробаскета сборная Сербии сыграет с Нидерландами, Финляндией, Польшей, Израилем и Чехией.