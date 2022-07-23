Босния и Герцеговина может пропустить чемпионат Европы из-за финансовых проблем

Мужская сборная Боснии и Герцеговины рискует не поехать на чемпионат Европы-2022 из-за нехватки денежных средств, сообщает Eurohoops.

У федерации сейчас непростая задача — в ближайшие два месяца целых шесть сборных разных возрастов должны сыграть на кадетских, юниорских и взрослых первенствах, включая мужской Евробаскет и женский Кубок мира. Спонсоры и некоторые учреждения выделили часть средств, но этого не хватает на покрытие всех расходов.

«Все уже испробовано, никаких дополнительных вариантов не осталось. Поэтому мы обращаемся к потенциальным спонсорам, прежде всего к государственным и муниципальным учреждениям, с просьбой помочь нам. Это — наши национальные команды. Наши мальчики, наши девочки. Они с гордостью хотят представлять Боснию и Герцеговину, видеть флаг родины там, где ему и место — среди знамен европейских и мировых баскетбольных сверхдержав», — говорится в официальном заявлении федерации.

Ранее основная команда успешно прошла отбор в финальную часть чемпионата Европы-2022, которая пройдет с 1 по 18 сентября в четырех странах: Германии, Италии, Чехии и Грузии.

В последний раз Босния и Герцеговина принимала участие в Евробаскете в 2015 году, а лучшего результата команда достигла в 1993 году — 8 место.