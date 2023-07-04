В России появится новый вид спорта на основе хоккея с мячом, по нему планируется провести международный турнир

Бывший главный тренер красногорского «Зоркого» Вячеслав Манкос рассказал, что в России придумали мини-хоккей с мячом.

«Хоккей с мячом переживает не лучшие времена в нашей стране, нужна перезагрузка. Для его популяризации совместно с Федерацией мы решили придумать мини-хоккей с мячом. Должно получиться интересно. Ворота и площадка будут меньше. Ворота, например, сделаем что-то среднее между хоккейными и мини-футбольными. Планируем провести международный турнир и хотим пригласить сборную Индии. Сейчас активно ведем с ними переговоры. Индия пробует себя в новых видах спорта, и хоккей с мячом — один из них. Когда состоится турнир? Пока точную дату не могу сказать, но сыграем в этом году», — цитирует Манкоса Legalbet.

3 июля главный тренер «России 25» Роман Ротенберг заявил, что сборная готова поехать в Индию, чтобы сыграть там в хоккей на траве. Однако бывший главный тренер национальной команды по хоккею Владимир Плющев подверг критике эту идею.