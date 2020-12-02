Шумахер будет выступать за «Хаас» под номером «47»

Новичок «Хаас» Мик Шумахер назвал номер, под которым будет выступать в «Формуле-1».

— Я выбрал номер «47», — приводит Formel1 слова Шумахера. — Мои любимые цифры — 4 и 7, но они уже заняты, поэтому я совместил их. Забавно: если сложить все даты рождений в моей семье, то получится цифра 47.

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера заключил долгосрочный контракт с американской командой. Мик Шумахер начнет выступления за «Хаас» с сезона-2021, его партнером станет россиянин Никита Мазепин.