Шарль Леклер: «В Абу-Даби мы получим преимущество от смены силовой установки»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от «Гран-при Абу-Даби». Соревнования пройдут с 29 ноября по 1 декабря.

— Я абсолютно уверен, что в Абу-Даби мы получим преимущество от смены силовой установки, — цитирует Леклера Autosport. — Новый двигатель будет нам лишним плюсом. Он непременно добавит нам скорости как в квалификации, так и в гонке. Вы видели, как много значит спецификация мотора, на этапе в Остине. Конечно, не все зависит от мотора, но очень многое. Так что я уверен, что в Абу-Даби у нас будет приличная скорость.

Леклер занимает третье место в чемпионате, имея в активе 249 очков.