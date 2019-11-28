Шарль Леклер: «В Абу-Даби мы получим преимущество от смены силовой установки»
28 ноября 2019, 19:58
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от «Гран-при Абу-Даби». Соревнования пройдут с 29 ноября по 1 декабря.
— Я абсолютно уверен, что в Абу-Даби мы получим преимущество от смены силовой установки, — цитирует Леклера Autosport. — Новый двигатель будет нам лишним плюсом. Он непременно добавит нам скорости как в квалификации, так и в гонке. Вы видели, как много значит спецификация мотора, на этапе в Остине. Конечно, не все зависит от мотора, но очень многое. Так что я уверен, что в Абу-Даби у нас будет приличная скорость.
Леклер занимает третье место в чемпионате, имея в активе 249 очков.
Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/60001-sharl-lekler-ya-zhdu-pribavki-ot-novogo-motora-v-abu-dabi
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