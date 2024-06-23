Леклер объяснил столкновение с Норрисом в третьей практике «Гран-при Испании»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о причинах столкновения с гонщиком «Макларен» Ландо Норрисом в третьей практике «Гран-при Испании». Стюарды вынесли Леклеру официальное предупреждение по данному инциденту.

«Ландо выезжал с пит-лейн, а я был позади на быстром круге. Потом он бросил свой круг, и я тоже. Я затормозил, находясь рядом с ним, и неправильно оценил ситуацию. Я был на правой стороне трассы, не хотел мешать машинам позади. Я был немного расстроен, что мне испортили быстрый круг, и смотрел в зеркало, пытаясь не помешать другим. Именно в этот момент мы и столкнулись, но это было обычное недоразумение», — приводит слова Леклера Racingnews365.

В квалификации «Гран-при Испании» Леклер занял пятое место, а Норрис стал первым.

Гонка на этапе в Испании пройдет в воскресенье, 23 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.