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Сегодня, 16:23

Шантажисты требовали у семьи Шумахера 15 миллионов евро

Алина Савинова
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Михаэль Шумахер.
Фото Global Look Press

Немецкая полиция арестовала четырех человек по делу о шантаже семьи легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сообщает издание Bild.

По информации источника, последний задержанный является бывшим сотрудником службы безопасности семьи 55-летнего пилота. Отмечается, что он занимался оцифровкой частных фотографий близких Шумахера и передавал информацию арестованным ранее шантажистам, которые требовали 15 миллионов евро.

Шумахер получил серьезную травму головного мозга в декабре 2013 года. Несчастный случай произошел на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах. Спортсмен выехал за пределы трассы и, споткнувшись о камень, ударился головой о выступ скалы.

К 2014 году Шумахеру сделали три операции, а в сентябре того же года менеджер гонщика Сабине Кем сообщила, что он будет проходить реабилитацию дома. Родные и близкие пилота стараются не разглашать информацию о его здоровье, поэтому с тех пор достоверных данных о состоянии Шумахера не было.

Формула-1
Михаэль Шумахер
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