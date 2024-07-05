Шантажисты требовали у семьи Шумахера 15 миллионов евро

Немецкая полиция арестовала четырех человек по делу о шантаже семьи легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сообщает издание Bild.

По информации источника, последний задержанный является бывшим сотрудником службы безопасности семьи 55-летнего пилота. Отмечается, что он занимался оцифровкой частных фотографий близких Шумахера и передавал информацию арестованным ранее шантажистам, которые требовали 15 миллионов евро.

Шумахер получил серьезную травму головного мозга в декабре 2013 года. Несчастный случай произошел на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах. Спортсмен выехал за пределы трассы и, споткнувшись о камень, ударился головой о выступ скалы.

К 2014 году Шумахеру сделали три операции, а в сентябре того же года менеджер гонщика Сабине Кем сообщила, что он будет проходить реабилитацию дома. Родные и близкие пилота стараются не разглашать информацию о его здоровье, поэтому с тех пор достоверных данных о состоянии Шумахера не было.