Росберг считает, что Райкконен добился бы большего при усердной работе

Экс-чемпион мира Нико Росберг поделился мнением о подходе к работе пилота "Альфа Ромео" Кими Райкконена. В 2007 году он завоевал чемпионский титул в составе "Феррари".

– Райкконен мог добиться большего, если бы работал усерднее, – цитирует GrandPX Росберга. – С другой стороны, Кими это Кими. Неправильно говорить, что он пошел по правильному или неправильному пути. Никто не имеет права говорить о том, что кто-то должен работать как проклятый. Он делает то, что ему нравится. У меня был иной подход, мне было важно всегда работать на максимуме.

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