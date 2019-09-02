После перелома обеих ног во время гонки Корреа проведет в реанимации еще сутки

Пилот «Формулы-2» американец Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки, проведет в палате интенсивной терапии еще как минимум сутки, cообщается на его официальном сайте.

Отмечается, что его состояния стабильное, несмотря на перелом обеих ног. Эти травмы были получены им в результате аварии, произошедшей 31 августа, при участии японца Марино Сато и Антуана Юбера, последний после случившегося скончался.