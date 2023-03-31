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Сегодня, 12:32

Ферстаппен: «Асфальт в Мельбурне очень скользкий, это затрудняет работу шин»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов «Гран-при Австралии».

«В целом машина работала неплохо, насколько об этом вообще можно было судить в таких условиях. В конечном счете мы так и не смогли попасть в оптимальное окно настроек, с которыми я бы чувствовал машину под своим контролем. Вечером нужно будет изучить все данные, но я уверен, что все будет нормально. Асфальт здесь очень скользкий. Как и в прошлом году, сцепление с трассой довольно слабое. Это затрудняет работу шин — в особенности, когда ты пытаешься атаковать сразу после выезда из боксов.

Завтра, скорее всего, будет сухая погода. А на сухой трассе здесь очень непросто. Сосредоточимся на этом», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В ночь на 1 апреля пройдет третья практика «Гран-при Австралии» . Начало — в 04.30 мск. Затем в 08.00 состоится квалификация.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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