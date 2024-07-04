Берман — о подписании контракта с «Хаас»: «Все подтвердилось после этапа на трассе «Ред Булл Ринг»

Британский гонщик Оливер Берман рассказал, когда подписал соглашение с «Хаас».

В четверг, 4 июля, стало известно о том, что 19-летний британец заключил многолетний контракт с американской командой и присоединится к ней в 2025 году.

«Честно говоря, все окончательно подтвердилось после этапа на трассе «Ред Булл Ринг» в воскресенье, потому что, как известно, в «Формуле-1», пока не подпишешь лист бумаги, это не будет по-настоящему официальным. Я знал, что мы работаем для этого, и какое-то время мы уже были довольно близко к цели. Но нельзя начинать праздновать слишком рано», — цитирует Бермана Motorsport Week.

Гонщик отметил, что испытал облегчение после этого события. По его словам, это был очень эмоциональный момент.

Берман дебютировал в «Формуле-1» на «Гран-при Саудовской Аравии», заменив в «Феррари» Карлоса Сайнса. Он финишировал седьмым в Джидде. На данный момент британец выступает за «Прему» в «Формуле-2».