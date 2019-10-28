Льюис Хэмилтон: «Моя машина была сильно повреждена, гонка получилась очень тяжелой»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на «Гран-при Мексики». Он стартовал с третьей позиции.

— Невероятный результат, — цитирует Льюиса Sky Sports. — Парни потрясающе отработали. Приехали сюда, считая, что отстаем от конкурентов, но все же справились. Моя машина была довольно сильно повреждена, гонка получилась очень тяжелой. Но я не сдавался.

Титул? Не против немного подождать. Люблю гонки, наслаждаюсь ими. Давно хотел победить здесь.

Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом. Квят — 11-й