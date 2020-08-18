Кристиан Хорнер: «В «Ред Булле» верят в Албона»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер заявил, что команда уверена в пилоте Александре Албоне, несмотря на то, что тот отстает от партнера по команде, Макса Ферстаппена, на 55 очков в личном зачете.

— У Алекса есть проблемы с балансом болида, а это значит, что резина уходит очень быстро, — цитирует Motorsport.com Хорнера. — Когда гонщик большую часть времени находится в «грязном» воздухе, покрышки просто сгорают. Мы помогаем Алексу при работе на симуляторе, смотрим, как он может извлечь из машины больше. Мы верим в него и инженеров, работающих с ним. В Англии Албон показал, что может быть быстрым, нужно помочь ему. Сейчас сложно управлять болидом, но предстоящие обновления пойдут Алексу на пользу.