Хорнер не согласен, что «Ред Буллу» обеспечен титул в «Формуле-1» в 2023 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не согласен, что команде обеспечен титул в «Формуле-1» в 2023 году.

«Всегда что-то случается — техническая директива или нечто, меняющее расклад сил. Можно не сомневаться, что другие команды будут замышлять, как нас замедлить. Это часть игры. Когда ты через такое проходишь, лучше понимаешь, как с подобным справляться», — приводит Inews слова Хорнера.

Он также пожаловался на то, что превышение потолка расходов со стороны «Ред Булл» в 2021 году восприняли негативно.

«Это нас запятнало. Такие вещи используют конкуренты. Один из них контактировал с нашими спонсорами и объяснял, что мы придаем их брендам дурной имидж. Это было сделано исподтишка. Моя жена всегда говорит, что от похлопывания по спине до пинка под зад всего шесть дюймов», — сказал Хорнер.