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Грожан рассказал о восстановлении после аварии

16:24
Ромен Грожан. Фото Twitter
Ромен Грожан. Фото Twitter
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Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал о процессе восстановления после аварии на «Гран-при Бахрейна». Гонщик после контакта с Даниилом Квятом врезался в ограждение, его болид загорелся, но сам Грожан избежал тяжелых травм, ограничившись ожогами.

«Никогда не думал, что несколько приседаний с собственным весом сделают меня счастливым. Тело хорошо восстанавливается после удара. Надеюсь, то же самое произойдет с обожженными руками.

Все еще медленно печатаю", — написал Грожан в Twitter.

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