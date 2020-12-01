Грожан рассказал о восстановлении после аварии

Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал о процессе восстановления после аварии на «Гран-при Бахрейна». Гонщик после контакта с Даниилом Квятом врезался в ограждение, его болид загорелся, но сам Грожан избежал тяжелых травм, ограничившись ожогами.

«Никогда не думал, что несколько приседаний с собственным весом сделают меня счастливым. Тело хорошо восстанавливается после удара. Надеюсь, то же самое произойдет с обожженными руками.

Все еще медленно печатаю", — написал Грожан в Twitter.