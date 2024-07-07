Хэмилтон выиграл «Гран-при Великобритании», Ферстаппен — второй

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Великобритании».

Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Хэмилтон победил на этапе «Формулы-1» впервые с 2021 года. Тогда он финишировал первым на «Гран-при Саудовской Аравии» в декабре 2021-го.

Хэмилтон установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед на одном этапе, выиграв гонку в Сильверстоуне в девятый раз.