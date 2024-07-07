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Сегодня, 18:28

Хэмилтон выиграл «Гран-при Великобритании», Ферстаппен — второй

Руслан Минаев
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Льюис Хэмилтон.
Фото Global Look Press

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Великобритании».

Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Хэмилтон победил на этапе «Формулы-1» впервые с 2021 года. Тогда он финишировал первым на «Гран-при Саудовской Аравии» в декабре 2021-го.

Хэмилтон установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед на одном этапе, выиграв гонку в Сильверстоуне в девятый раз.

Формула-1
Макларен
Мерседес
Ред Булл
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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