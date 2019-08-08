"Гран-при Мексики" останется в календаре "Формулы-1"

"Гран-при Мескики" останется в календаре "Формулы-1". Мэр Мехико, Клаудиа Шейнбаум, объявила на своей странице в Twitter, что новый контракт будет подписан на этой неделе, сообщает BBC.

Se confirma la Fórmula 1 en la Ciudad de México. 🏎 pic.twitter.com/eF8mJTdA2n — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 7, 2019

Планируется, что кроме "Гран-при Мексики", в календаре следующего сезона появятся "Гран-при Нидерландов" и "Гран-при Вьетнама", в вот "Гран-при Германии" не будет. Таким образом, в 2020 году в сезоне будет 22 этапа.