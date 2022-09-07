«Феррари» представила специальную желтую ливрею для «Гран-при Италии»
Команда «Феррари» представила специальную ливрею, которую будет использовать на предстоящем «Гран-при Италии».
Команда выпустила специальную желтую ливрею в честь своего 75-летия и 100-летнего юбилея трассы в Монце. Изменения будут заметны на переднем крыле, вокруг гало, на крышке двигателя и заднем крыле.
«Феррари» с желтой ливреей.
«Феррари», Фото Соцсети
Также на домашнем этапе пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс будут выступать в комбинезонах желтого цвета.
Карлос Сайнс и Шарль Леклер.
«Феррари», Фото Соцсети
Желтый цвет — это дань уважения «Giallo Moderna» — отсылка к итальянской деревне, в которой вырос основатель Энцо Феррари, официальным цветом которой был желтый.
«Гран-при Италии» пройдет с 9 по 11 сентября в Монце.
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