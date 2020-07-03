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Ермилин считает, что Квят должен стремиться в топ-10 по итогам сезона

3 июля 2020, 04:32
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Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин оценил шансы Даниила Квята в новом сезоне «Формулы-1». Россиянин выступает за команду «Альфа Таури».

— Если смотреть на итоги прошлого сезона и тестов, которые были уже очень давно, у Дани хорошее сочетание с командой, — цитируют «Известия» Ермилина. — Он способен в каждой гонке бороться за 8-10-e место, если с машиной не будет никаких технических проблем. При удачном стечении обстоятельств может подняться и выше. В целом его ориентир по сезону — попадание в топ-10 в общем зачете.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1030791/oleg-shamonaev-timur-ganeev/vyshli-na-rasu-kakie-siurprizy-gotovit-restart-formuly-1

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