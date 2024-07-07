Расселл: «В начале года «Мерседес» и мечтать не мог о том, чтобы взять поул»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Великобритании».

«В начале этого года мы и мечтать не могли о том, чтобы взять здесь поул. Просто потрясающе. Это заслуга всех болельщиков. Они дают нам столько энергии. Машина сейчас чувствует себя очень хорошо. Она действительно ожила в квалификации. Какое удовольствие ездить по этой трассе. Мы должны выиграть гонку. С Норрисом будет напряженная борьба, да и Макс Ферстаппен будет быстр», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Второе место в квалификации занял Льюис Хэмилтон, третье — гонщик «Макларен» Ландо Норрис.

«Гран-при Великобритании» пройдет в воскресенье, 7 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени.