Даниил Квят: «Обидно не набрать очки, потому что темп был действительно хороший»
06:08
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги «Гран-при Японии». Он стартовал на 14-й позиции, а финишировал 12-м.
— Утром все было нормально до последнего круга в квалификации, — приводит слова Квята официальный сайт команды. — Не знаю, почему я был таким медленным на последнем круге. Стартовать с 14-го места было неидеально. Знал, что будет непросто.
Чувствую, что гонка сама по себе была сильной. Пусть и проиграли пару мест на старте, но после этого солидно отыгрались. Досадно не набрать очков, потому что темп был действительно хорошим. Нам нужно поработать, чтобы улучшиться в квалификации.
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