Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Даниил Квят: «Обидно не набрать очки, потому что темп был действительно хороший»

06:08
Теги:

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги «Гран-при Японии». Он стартовал на 14-й позиции, а финишировал 12-м.

— Утром все было нормально до последнего круга в квалификации, — приводит слова Квята официальный сайт команды. — Не знаю, почему я был таким медленным на последнем круге. Стартовать с 14-го места было неидеально. Знал, что будет непросто.

Чувствую, что гонка сама по себе была сильной. Пусть и проиграли пару мест на старте, но после этого солидно отыгрались. Досадно не набрать очков, потому что темп был действительно хорошим. Нам нужно поработать, чтобы улучшиться в квалификации.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир