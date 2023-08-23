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Сегодня, 08:01

Алонсо заявил, что победа на «Дакаре» для него в приоритете

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо рассказал, что надеется выиграть на «Дакаре».

«На 99% уверен, что я вернусь на «Дакар». Неправильно было бы говорить, что третий чемпионский титул в «Формуле-1» для меня менее приоритетен, но победа на «Дакаре» у меня в приоритете. Я хочу побороться за победу и не исключаю, что вернусь в ралли-рейд через 8-10 лет или даже позже. Если мне удастся покорить «Дакар» вдобавок к моим титулам в «Формуле-1» и гонкам на выносливость, то после этого я действительно буду считать, что добился чего-то выдающегося и как человек, и как гонщик», — сказал Алонсо в подкасте High Performance Podcast.

Алонсо выступал на «Дакаре» в 2020 году в составе заводской команды «Тойоты» и занял 13-е место.

В нынешнем сезоне «Формулы-1» 42-летний пилот «Астон Мартин» занимает третью строчку в Личном зачете, набрав 149 очков. Лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (314 очков).

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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