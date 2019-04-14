Александр Албон: "В субботу я был худшим гонщиком дня, а теперь стал лучшим"

Пилот "Торо Россо" Александр Албон остался доволен гонкой "Гран-при Китая". Он стартовал с пит-лейна, но финишировал десятым, набрав одно очко.

– Из машины не всегда понятно, что происходит вокруг, – цитирует F1Today Албона. – Я просто ехал, и команда мне сообщила, что я десятый, а Грожан меня догоняет, и мне нужно обороняться. Я закончил гонку, и мне сказали, что я стал лучшим гонщиком дня. Я сказал: "Хорошо, спасибо". Но это не было похоже на удивительное выступление. Я стартовал последним, но не сказал бы, что выдал сумасшедшую гонку. Конечно, рад такому признанию. В субботу я был худшим гонщиком дня, поэтому приятно снова почувствовать силу.

Последние круги были нервными, но я доволен. Особенно после третьей практики, где разбил машину. Грожан атаковал в конце гонки. Но я понимал, что у меня есть шанс. Здесь шины во время преследования очень изнашиваются.