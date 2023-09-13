Ротенберг заявил, что Россия не планирует разрывать отношения с FIA

Основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг рассказал, что Россия не будет разрывать отношения с Международной автомобильной федерацией (FIA).

«Мы сейчас создаем условия, чтобы могли тренироваться. Мы привезли «Формулу-4», чтобы дети с картинга могли пересесть и дальше двигаться, у нас есть задумка, как сделать, чтобы развитие шло планомерно, чтобы они дальше двигались. И все равно мы сейчас будем двигаться в сторону азиатских стран, все равно будем проводить мероприятия, потому что там же все это есть. То есть FIA все то же самое делает в азиатских странах, мы оттуда не выходим, ждем, как сложится ситуация, зато будем развиваться именно здесь», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

1 марта 2022 года Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях, но только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. Многие российские спортсмены отказались подписывать документ и стали выступать в гонках под лицензиями других стран.