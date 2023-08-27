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Сегодня, 09:24

Автомобиль гонщика NASCAR после аварии перевернулся 10 раз во время заезда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американский гонщик NASCAR Райан Прис попал в аварию в финальном заезде регулярного сезона NASCAR Cup Series.

На 156-м круге автомобиль Приса после небольшого столкновения с машиной Чейза Бриаско вылетел за пределы трассы, где перевернулся не менее 10 раз. 32-летний гонщик сумел выбраться из машины, после чего покинул трассу на носилках.

«Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крутым. Я вернусь», — написал Прис в соцсетях.

Наскар
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