Автомобиль гонщика NASCAR после аварии перевернулся 10 раз во время заезда

Американский гонщик NASCAR Райан Прис попал в аварию в финальном заезде регулярного сезона NASCAR Cup Series.

На 156-м круге автомобиль Приса после небольшого столкновения с машиной Чейза Бриаско вылетел за пределы трассы, где перевернулся не менее 10 раз. 32-летний гонщик сумел выбраться из машины, после чего покинул трассу на носилках.

«Если вы хотите стать автогонщиком, вам лучше быть крутым. Я вернусь», — написал Прис в соцсетях.