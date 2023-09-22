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Сегодня, 21:36

В «Альпин» подтвердили, что ведут переговоры с Миком Шумахером об участии в WEC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Временно исполняющий обязанности руководителя «Альпин» Бруно Фамен подтвердил, что французский коллектив ведет переговоры с немецким пилотом Миком Шумахером по поводу его участия в гоночной серии WEC.

«Это правда, что мы ведем переговоры с Миком о возможном участии в гонках на выносливость за рулем нашей машины. Это стало бы хорошим вариантом для обеих сторон. Пока мы просто разговариваем, но, надеюсь, скоро организуем тесты», — приводит слова Фамена Racingnews365.

Мик Шумахер выступал за «Хаас» с 2021 по 2022 год, лучшим результатом 24-летнего немца было шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году.

В сезоне-2023 Шумахер является резервным пилотом «Мерседес».

Источник: https://racingnews365.com/de-vries-enrolls-at-prestigious-university-after-alphatauri-f1-exit
Формула-1
Альпин
Мик Шумахер
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