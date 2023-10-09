Россиянин впервые в истории стал чемпионом мира по картингу

15-летний российский пилот Кирилл Куцков стал победителем финала чемпионата мира по картингу в Франчакорте в категории OK (Original Karts).

Финал чемпионата среди пилотов старше 14 лет прошел в Италии. Стартовавший с 13-го места Куцаков опередил таких известных картингистов, как Рене Ламмерс, Кин Накамура-Берта и Энцо Тарваничикул.

Второе место в гонке занял нидерландец Рене Ламмерс (+0,184). На третьем — японец Кин Накамура-Берта (+0,708).

Еще два представителя России — Анатолий Хавалкин и Дмитрий Матвеев — заняли седьмое и девятое места соответственно.

Представитель России впервые стал чемпионом мира по картингу.