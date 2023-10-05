Автоспорт
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 00:06

Грожан начал судебное разбирательство против «Андретти»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший пилот «Формулы-1» Роман Грожан подает в суд на команду «Индикар» «Андретти», которую он покинет в конце сезона-2023.

«Мне нравилось работать с командой «Андретти», и я горжусь теми успехами, которые мы разделили в течение двух сезонов. Я благодарен за то, что на высшем уровне американского автоспорта у меня появилось много друзей. Я рассчитывал продолжить сотрудничать с отличным коллективом «Андретти» и в следующем году. К моему разочарованию, это не выполняется, и я желаю всего хорошего сотрудникам команды «Андретти». Теперь я ищу иные варианты продолжения карьеры в «Индикар». Чтобы защитить мои права, я инициировал арбитражное разбирательство против «Андретти», — написал Грожан в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне Грожан дважды поднимался на подиум и закончил чемпионат на 13-м месте в личном зачете, что стало худшим результатом из пилотов «Андретти».

Формула-1
«Андретти-Кадиллак»
Ромен Грожан
0
Читайте также
Чемпионат мира 2030 пройдет в шести странах
ФИФА допустит юношеские сборные России до чемпионатов мира
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
МИД ФРГ принял к сведению слова Медведева об ударах по военным заводам Германии
В Москве нашли мертвым 19-летнего чемпиона России по карате
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Российская серия кольцевых гонок: этап в Крепости грозной
СМП РСКГ на Kazan Ring: дождь и аварии лидеров
Этап №4 СМП РСКГ на Moscow Raceway: аварии, брызги шампанского и сумасшедшие гонки
Суперкары и жара в Санкт-Петербурге / РСКГ — на «Игора Драйв»
Российская серия кольцевых автогонок / Нижегородское кольцо
Российская серия кольцевых гонок: дождь / аварии суперкаров / победы фаворитов
"Дакар"-2018. Главное видео
Четвертая победа Романа Русинова и G-Drive Racing
G-Drive Racing покоряет Японию!
G-Drive Racing побеждает в Шанхае!
Взятие "Поля Рикара"
"G-Drive Racing" побеждает в Бразилии!
G-Drive Racing в гонке "24 часа Нюрбурнгринга"
Гонка "6 часов Спа" глазами команды G-Drive Racing
Шокирующий финал в Дайтоне
Финальный этап RRC "Смоленское кольцо"
7-й этап Russian Racing Championship
Russian Drift Series 2012
Нижний Новгород ждёт 7-ой этап RRC
5-й этап RRC – Moscow Raceway
Кольцевые гонки на трассе в Казани
Гонки грузовиков в Италии
Презентация гоночного турнира RRC
Ледовая "Гонка Звезд - 2012"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Альпин» подтвердили, что ведут переговоры с Миком Шумахером об участии в WEC
Новости
RSS RSS
Все новости