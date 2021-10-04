Пилотесса W Series выступала каскадером в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Одним из исполнителей трюков в последней на данный момент ленте о Джеймсе Бонде «Не время умирать» была 26-летняя британка Джессика Хокинс. Эта гонщица уже два сезона выступает в женской W Series.

Спортсменка, которая не является профессиональным каскадером, исполняет в фильме 30-метровый прыжок на машине, для съемок которого потребовалось семь дублей.

В 2019 году Хокинс заняла в женском чемпионате 11-е место, а сейчас идет на 10-й позиции, проигрывая в том числе россиянке Ирине Сидорковой. Сезон в W-Series завершится двумя гонками 23 и 24 октября в Остине. Эти старты включены в программу «Гран-при США» в «Формуле-1».