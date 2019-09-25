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Член совета ИААФ Аль-Камали отстранен за нарушение правил

09:34

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил члена совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и главу Федерации легкой атлетики ОАЭ Ахмада Аль-Камали, информирует пресс-служба AIU.

Ранее появилась информация, что Аль-Камали предложил взятку в виде часов Rolex 40 делегатам на выборах ИААФ 2019 года. Тогда он был кандидатом на пост вице-президента организации.

Аль-Камали, который входит в совет ИААФ с 2015 года, с обвинениями не согласен.

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