Байлз вышла на помост впервые после Олимпиады в Токио. Ждем Симону на Играх в Париже?

Три золотые медали на первом же турнире.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снова в деле. В эти выходные звезда американского спорта с легкостью выиграла соревнования по многоборью на турнире Core Hydration Classic в Иллинойсе. Помимо многоборья на ее счету победы в упражнении на бревне и вольных упражнениях, а также бронза в соревнованиях на брусьях. Турнир в Иллинойсе стал первым появлением Байлз на официальных стартах со времен Олимпиады в Токио. После нервного срыва девушка решила приостановить карьеру, влюбилась и вышла замуж. Казалось, что спорт теперь в прошлом, однако за год до Парижа-2024 Симона как никогда хороша.

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Громит соперниц после двухлетнего перерыва

На счету Байлз сейчас семь олимпийских медалей: четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые. Срыв в Токио помешал ей достать до рекордов великой Ларисы Латыниной, у которой девять золотых медалей. Можно, конечно, вспомнить, что Симона — рекордсменка по количеству медалей чемпионатов мира. У нее 25 наград с ЧМ — 19 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые. Но и тут все под большим вопросом, поскольку у Латыниной есть золото в не учтенной ранее дисциплине переносных снарядов. Так или иначе, разговоры, что Байлз — лучшая гимнастка в истории, не сильно состыкуются с делом, какую модель подсчета величия ни выбирай. Поэтому неудивительно, что Симона хочет вернуться в спорт, тем более что уходила она на трагической ноте. Не будем обсуждать, имеет право мировая звезда на нервный срыв или нет, но факт есть факт.

Олимпиада в Токио могла стать триумфом для Симоны, едва ли не большим, чем феерия Рио-2016. Подарит ли Париж-2024 Байлз возможность снова стать лучшей? Шансы на это есть. Если раньше разговоры о возвращении и можно было воспринимать как шутку, то теперь гимнастка все доказывает на практике. 26?летняя спортсменка вышла на помост в Иллинойсе и выступала, как будто и не было никакой двухлетней паузы в карьере. Предположения, что после замужества для Симоны спорт станет неактуален, оказались несостоятельны. Байлз на трибунах поддерживал ее супруг, игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс. Более того, в интервью девушка признается, что во многом благодаря его поддержке и решилась на возвращение — любимый человек мечтает увидеть церемонию награждения своей жены во Франции.

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Главной проверкой станет осенний чемпионат мира

Путь до золота Олимпиады в Париже для Байлз пока огромный, но она сделала важный первый шаг — вернулась и доказала, что все еще в форме. Симона визуально легко забрала на турнире Core Hydration Classic многоборье, а вместе с ним победила в упражнениях на бревне и вольных упражнениях. Это сильнейшие дисциплины Байлз, на которые она делает ставку. Однако даже на брусьях, которые никогда не были ее фишкой, Симона, пусть и на внутреннем старте в США, но конкурентоспособна — на ее счету бронза. Кстати, к разговору о конкуренции. В Хоффман-Эстейтс приехали многие лидеры сборной США, так как турнир носит статус предварительного перед чемпионатом страны. Учитывая, что женская сборная звездно-полосатых традиционно считается одной из лучших в мире, оценивать перспективы Байлз по внутреннему старту вполне допустимо.

В частности, без россиянок американки с легкостью забрали золото командных соревнований ЧМ-2022, а также добрую половину индивидуальных наград, пусть и всего одно золото. Главной соперницей в многоборье, помимо подруг по команде, для Симоны может стать бразильянка Ребекка Андраде. Впрочем, на ситуацию может повлиять и вопрос о допуске на Олимпиаду наших девушек. Ведь Виктория Листунова выглядит сейчас как достойный конкурент для Байлз. Симоне же предстоит пройти через сито национального отбора на осенний чемпионат мира. Турнир в бельгийском Антверпене, который пройдет с 30 сентября по 8 октября, и должен стать настоящей проверкой силы для вернувшейся Байлз. Споры о важности ментального здоровья и бесконечные слова поддержки в ее адрес — это хорошо. Но если Симона вновь хочет быть лучшей из лучших, ей необходимо взять себя в руки.