«Утром еле двигалась». Мельникова рассказала о подготовке к чемпионату мира по спортивной гимнастике в Японии

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, как проходит подготовка к чемпионату мира в Японии.

«Сегодня четвертый день как мы в Японии и, казалось бы, уже должны чуть акклиматизироваться. Обычно самый жесткий день — третий, но вчера у меня как раз было все нормально. А сегодня я очень хочу спать весь день.

Сегодня утром мы тренировались одни. Никто не приехал на тренировку из других команд. Видимо, после вчерашнего опробования все очень устали, плюс акклиматизация. Я сама утром еле двигалась", — написала Мельникова в сторис Instagram.

Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram

Соревнования пройдут с 18 по 24 октября в японском Китакюсю. В состав сборной России также включены Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.