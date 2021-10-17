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«Утром еле двигалась». Мельникова рассказала о подготовке к чемпионату мира по спортивной гимнастике в Японии

10:39
Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram
Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, как проходит подготовка к чемпионату мира в Японии.

«Сегодня четвертый день как мы в Японии и, казалось бы, уже должны чуть акклиматизироваться. Обычно самый жесткий день — третий, но вчера у меня как раз было все нормально. А сегодня я очень хочу спать весь день.

Сегодня утром мы тренировались одни. Никто не приехал на тренировку из других команд. Видимо, после вчерашнего опробования все очень устали, плюс акклиматизация. Я сама утром еле двигалась", — написала Мельникова в сторис Instagram.

Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram
Сторис Ангелины Мельниковой. Фото Instagram

Соревнования пройдут с 18 по 24 октября в японском Китакюсю. В состав сборной России также включены Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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