Далалоян: «Мне не нравится Макгрегор. У него я учусь, как не быть дебилом»
Далалоян и Нагорный рассказали о своем отношении к Конору Макгрегору
13 октября, 14:49
Российские спортивные гимнасты, олимпийские чемпионы Артур Далалоян и Никита Нагорный рассказали о своем отношении к ирландскому бойцу Конору Макгрегору.
— Артур, я слышал, что Роналду ты уважаешь, а твой антикумир — Конор Макгрегор.
Далалоян: «Он мне не нравится. Это человек, у которого я учусь, как не быть дебилом».
Нагорный: «Это важно — следить за человеком, чтобы отмечать у него плохие поступки и не делать этого».
— Например, что?
Нагорный: «Пропагандировать спиртные напитки».
Далалоян: «Его каждый бой в принципе, отношение к сопернику».
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