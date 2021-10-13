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Далалоян: «Мне не нравится Макгрегор. У него я учусь, как не быть дебилом»

Далалоян и Нагорный рассказали о своем отношении к Конору Макгрегору
13 октября, 14:49
Артур Далалоян. Фото Reuters
Артур Далалоян. Фото Reuters
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Российские спортивные гимнасты, олимпийские чемпионы Артур Далалоян и Никита Нагорный рассказали о своем отношении к ирландскому бойцу Конору Макгрегору.

— Артур, я слышал, что Роналду ты уважаешь, а твой антикумир — Конор Макгрегор.

Далалоян: «Он мне не нравится. Это человек, у которого я учусь, как не быть дебилом».

Нагорный: «Это важно — следить за человеком, чтобы отмечать у него плохие поступки и не делать этого».

— Например, что?

Нагорный: «Пропагандировать спиртные напитки».

Далалоян: «Его каждый бой в принципе, отношение к сопернику».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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