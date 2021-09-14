Украинский гимнаст Верняев: «Мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны»

Двукратный олимпийский призер по спортивной гимнастике Олег Верняев отметил, что его слова о возможной смене гражданства неправильно подали в СМИ.

«В связи с последними новостями, хотел бы внести коррективы в заголовках наших СМИ, — написал Верняев в Instagram. — Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение.

Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецке и на Олимпийских играх в Рио 2016 года, я поднимал флаг своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другую страну и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением. Я понимаю, что мои слова перевернули с «ног на голову» для громких заголовков. Я освещал происходящее внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны.

Во-вторых, почему не было сказано, что при поддержке Президента и министерства поддерживают спорт и развивают его? Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на Олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе «Конча-Заспа» строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта.

Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективными ребятами в сборной подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских игр без медалей".

Украинский олимпийский чемпион Рио-2016 готов сменить спортивное гражданство