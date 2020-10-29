Трехкратный олимпийский чемпион Утимура заразился коронавирусом

Трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Кохэй Утимура заразился коронавирусом, сообщает Reuters. Он должен был принять участие в турнире в Токио, который запланирован на 8 ноября.

Болезнь 31-летнего японца протекает бессимптомно. У остальных членов сборной тесты показали отрицательный результат.

На счету Утимуры три золота и четыре серебра Олимпийских игр и десять побед на чемпионатах мира.