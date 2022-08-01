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Сестры Аверины ответили на вопрос о личной жизни

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Сестры Аверины.
Фото Соцсети
Сестры Аверины.
Фото Соцсети
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Члены сборной России по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины ответили на вопрос о личной жизни.

«Есть ли у нас парень? Нет. Решили ответить на самый популярный вопрос», — написали спортсменки, отвечая на вопрос от одного из подписчиков в соцсети.

Сестры Аверины. Фото Соцсети
Сестры Аверины.
Фото Соцсети

Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, помимо 18 золотых наград, на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.

Международная федерация гимнастики (FIG) из-за обострения ситуации на Украине запретила в начале марта российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

Арина Аверина
Дина Аверина
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