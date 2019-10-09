Спортивная гимнастика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Спортивная гимнастика

Светлана Хоркина: «На данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя»

07:23

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в интервью «Известиям» призналась, что сосредоточена сейчас на своей беременности. 40-летняя спортсменка беременна во второй раз.

— 10 октября в Нижнем Новгороде состоится VIII Международный форум «Россия — спортивная держава», куда должен приехать президент Владимир Путин. Вы примете участие в этом мероприятии, и если да, то какие вопросы хотели бы затронуть при общении с главой государства?

— У меня есть много вопросов, касающихся и спорта, и ведомственных организаций, таких, как ЦСКА, которые хотелось бы обсудить с президентом. Но на данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя.

— Мальчика или девочку?

— Это тайна.

Дополнительная информация

https://iz.ru/930025/timur-ganeev-anna-filatkina/dolzhno-proizoiti-chudo-chtoby-mustafina-poekhala-na-igry-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир