В Федерации спортивной гимнастики России заявили об отсутствии у спортсменов желания сменить гражданство

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов выразил уверенность, что после отстранения от международных соревнований российские гимнасты не будут менять гражданство.

«У нас нет таких гимнастов, которые хотели бы поменять спортивное гражданство», — сказал Титов Metaratings.ru.

Ранее российским спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Также к турнирам не будут допущены судьи и официальные лица из России.