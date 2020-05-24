Российские гимнасты с 25 мая начнут сдавать тесты на коронавирус

Российские гимнасты с понедельника, 25 мая начнут сдавать тесты на коронавирус перед началом тренировочного сбора на базе «Озере Круглое». Члены сборной России по спортивной гимнастике заедут на базу в воскресенье во второй половине дня, сообщает ТАСС.

Ранее на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.