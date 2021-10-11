Светлана Хоркина стала официальным послом ЧМ по спортивной гимнастике в Японии

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина сообщила, что стала официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике. Турнир состоится в Японии.

«Я являюсь официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике. У нас все в порядке, команда находится в полной боевой готовности», — цитирует Хоркину ТАСС.

Во вторник, 12 октября, команда России по спортивной гимнастике вылетит в Японию на чемпионат мира.