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Светлана Хоркина стала официальным послом ЧМ по спортивной гимнастике в Японии

Светлана Хоркина рассказала, что стала официальным послом ЧМ по спортивной гимнастике в Японии
11 октября, 09:08

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина сообщила, что стала официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике. Турнир состоится в Японии.

«Я являюсь официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике. У нас все в порядке, команда находится в полной боевой готовности», — цитирует Хоркину ТАСС.

Во вторник, 12 октября, команда России по спортивной гимнастике вылетит в Японию на чемпионат мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12626471

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Виктория Кравченко все материалы автора
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