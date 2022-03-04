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Сегодня, 17:37

Российские гимнасты не смогут участвовать в международных соревнованиях

Виктория Кравченко

Гимнасты из России не смогут участвовать в международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.

К международным турнирам также не будут допущены судьи и официальные лица из России и Белоруссии. Оно вступит в силу 7 марта и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Российские и белорусские спортсмены не выступят на предстоящем ЧМ по спортивной акробатике, который состоится в Баку с 10 по 13 марта.

26 февраля пресс-служба FIG заявила, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации, но в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/13967367
Сборная России по спортивной гимнастике
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