46-летняя Чусовитина победила в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Дохе

Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина победила в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Дохе.

46-летняя спортсменка показала результат — 13,433 балла. Второе место заняла Мария Бачкаи из Венгрии (13,150), замкнула тройку Виктория Листунова (13,133).

В июле 2021 года Чусовитина объявила об окончании карьеры. Но в октябре сообщила о возвращении к соревнованиям.

В 2016 году ее включили в Книгу рекордов Гиннесса как единственную в мире участницу семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

На Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве.