Решение Стретовича закончить карьеру не стало неожиданностью для Родионенко

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением о завершении карьеры Ивана Стретовича.

Ранее 27-летний российский гимнаст объявил об окончании спортивной карьеры.

«Иван долго восстанавливался после травмы, которая не позволила ему работать на высоком уровне. Просто так, лишь бы выступать, он не хотел. Поэтому новость о завершении карьеры Ивана Стретовича для нас была ожидаемой. Он не расстается с гимнастикой. В Новосибирске есть зал с довольно хорошими условиями. Пока он окончательно не сказал: будет заниматься практической тренерской работой или организационной. Будем надеяться, Иван останется в нашем виде спорта. Для российской гимнастики — это только большой плюс», — приводит слова Родионенко Sport24.

В 2016 году Стретович завоевал серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном первенстве. В 2019 году в составе сборной России гимнаст стал победителем чемпионата мира в Штутгарте.