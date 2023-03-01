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Сегодня, 16:15

Олимпийский чемпион Белявский поделился ожиданиями от чемпионата России

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Давид Белявский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион Давид Белявский в интервью «СЭ» рассказал о подготовке к предстоящему чемпионату России по спортивной гимнастике, который пройдет в Казани. Он отметил, что надеется одержать победу в своих основных снарядах.

— Как ваше здоровье? Как подготовка к чемпионату страны?

— Все хорошо. Сейчас готовимся к первенству страны, которое пройдет в Казани. Подготовка идет полным ходом, но вот выбрался ненадолго для участия в форуме для презентации международных инновационных соревнований по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд». Это очень важно для меня, для нашего региона и для всего спорта в том числе, тем более часть Игр, посвященная спортивной гимнастике, носит мое имя.

— Какие ожидания от чемпионата России, цели или планы?

— Всегда побеждать, конечно. Ну не везде, где участвую. У меня есть более сильные снаряды, есть и слабые. Поэтому, конечно же, хотелось бы одержать победу в своих основных дисциплинах.

— У вас за плечами огромное количество стартов. Как вам удается справляться с волнением?

— Волнение всегда присутствует, на любых соревнованиях разного уровня. Ко мне подходят молодые ребята и спрашивают, как я справляюсь с этим. Да, я уже много лет выступаю. Но если не будет волнения, значит, ты не переживаешь за результат. Я всегда волнуюсь на соревнованиях и стремлюсь показать наилучший результат. Это неотъемлемая часть спорта. Главное, направить волнение в нужное русло.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани с 8 по 12 марта.

Давид Белявский. «Готовимся к выходу на международные старты». Олимпийский чемпион Белявский — о позитивном настроении гимнастов

Давид Белявский
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