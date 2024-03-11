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11 марта, 15:08

Пятикратная чемпионка России Гузенкова завершила карьеру

Руслан Минаев
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Пятикратная чемпионка России по художественной гимнастике Анастасия Гузенкова объявила о завершении карьеры.

21-летняя спортсменка объяснила свое решение травмами, которые она пережила в 2021 году.

«За все время в спорте у меня порой были переломные моменты, но я прошла такой большой путь не чтобы сдаваться. 2021 год был для меня достаточно сложным: травма стопы, бесконечные походы по врачам, безуспешное лечение, с трудом установленный диагноз и операция. Я приняла решение об окончании карьеры, мой путь в художественной гимнастике получился очень ярким, насыщенным, временами тернистым и сложным», — заявила Гузенкова в Telegram-канале.

Гимнастка дважды становилась чемпионкой России в командных соревнованиях и три золота в индивидуальных упражнениях. Также на счету Гузенковой победы на этапе Кубка мира в Ташкенте (2019) и «Гран-при» в Холоне (2019).

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