Путин посетил соревнования по спортивной гимнастике на Европейских играх в Минске

Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 июня прибыл в Минск и посетил ряд соревнований на II Европейских играх, проходящих в Белоруссии. После турнира боксеров, где на глазах у президента золото Игр завоевал россиянин Муслим Гаджимагамедов, Путин приехал на спортивную гимнастику. В соревнованиях гимнастов Россию представляет Давид Белявский.

Напомним, что Россия досрочно выиграла первое место в командном зачете Европейских игр, набрав свыше 100 медалей (из них более 40 – золотые), страна-хозяйка Белоруссия – вторая. Президент РФ примет участие в торжественном закрытии Игр вечером 30 июня.

(Дмитрий Симонов)