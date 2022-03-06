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Сегодня, 08:16

Позор в Дохе. Российских и украинских гимнастов развели по разным углам во время награждения

Российских и украинских гимнастов развели по разным углам во время награждения в Дохе
Виктория Кравченко
Даниэла Батрона.
Фото Global Look Press

На Кубке мира по спортивной гимнастике произошел неприятный инцидент, связанный с российскими спортсменами.

На турнире призовые места заняли российские и украинские гимнасты. В вольных упражнениях Мария Минаева заняла первое место, украинка Даниэла Батрона стала второй, венгерка Дорина Бушуго заняла третье место. Еще одна россиянка Владислава Уразова осталась на четвертой строчке. В связи с ситуацией на Украине организаторы решили устроить раздельное награждение.

Российские и украинские спортсмены выходили к пьедесталу поочередно из разных углов зала. Так, чтобы ни каким образом не пересекаться.

Отметим, что на турнире российские гимнасты получали свои награды в полной тишине. Украинских спортсменов встречали бурными овациями.

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