Родившийся в Болгарии гимнаст поддержал отстраненного россиянина Куляка

Российский гимнаст, чемпион страны в отдельных упражнениях Даниэл Маринов рассказал о поддержке в сборной России отстроенного гимнаста Ивана Куляка.

«Я дружу с Иваном Куляком, поэтому я его поддержал. Он мой друг, товарищ. Мы все в команде его поддержали. Как нам все сказали, поступок мужчины. Я просто сказал красавчик. Зато подписчиков в соцсетях теперь много. Их запретили? Ничего, через VPN все работает спокойно. Всегда найдем способ», — сказал Маринов.

Напомним, что Куляк продемонстрировал на Кубке мира в Дозе символику российской военной операции в Украине и был отстранен FIG на год.