Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 14:15

Родившийся в Болгарии гимнаст поддержал отстраненного россиянина Куляка

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский гимнаст, чемпион страны в отдельных упражнениях Даниэл Маринов рассказал о поддержке в сборной России отстроенного гимнаста Ивана Куляка.

«Я дружу с Иваном Куляком, поэтому я его поддержал. Он мой друг, товарищ. Мы все в команде его поддержали. Как нам все сказали, поступок мужчины. Я просто сказал красавчик. Зато подписчиков в соцсетях теперь много. Их запретили? Ничего, через VPN все работает спокойно. Всегда найдем способ», — сказал Маринов.

Напомним, что Куляк продемонстрировал на Кубке мира в Дозе символику российской военной операции в Украине и был отстранен FIG на год.

4
Читайте также
Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности
На одного супергероя меньше. Дзюбу прогнали из «Зенита» под свист «Виража», но с огромным количеством трофеев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гимнаст Маринов рассказал о подготовке сборной России к международному турниру в Калуге
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости