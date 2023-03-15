Олимпийская чемпионка Мельникова объяснила, почему болеет за «Спартак»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала «СЭ», почему болеет за московский «Спартак».

«Почему я болею за «Спартак»? Когда я впервые пришла на матч «Спартака», меня впечатлила дружественная атмосфера и девиз «Один за всех и все за одного». Тут везде присутствует атмосфера сплоченности. Я начала ходить на стадион с осени прошлого года», — сказала Мельникова «СЭ».

14 марта Мельникова совершила символический удар на старте первого матча «Спартак» — «Урал» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.