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Сегодня, 16:45

Олимпийская чемпионка Мельникова объяснила, почему болеет за «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Ангелина Мельникова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала «СЭ», почему болеет за московский «Спартак».

«Почему я болею за «Спартак»? Когда я впервые пришла на матч «Спартака», меня впечатлила дружественная атмосфера и девиз «Один за всех и все за одного». Тут везде присутствует атмосфера сплоченности. Я начала ходить на стадион с осени прошлого года», — сказала Мельникова «СЭ».

14 марта Мельникова совершила символический удар на старте первого матча «Спартак» — «Урал» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

ФК Спартак (Москва)
Ангелина Мельникова
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