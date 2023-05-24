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Сегодня, 11:38

Олимпийская чемпионка гимнастка Уразова восстановится после травмы плеча к августу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в командном многоборье Владислава Уразова должна полностью восстановиться после травмы плеча к августу, когда пройдет Кубок России.

«Восстановление идет нормально, Влада тренируется. Мы рассчитываем, что на Кубке России Уразова уже будет выступать в многоборье», — приводит слова Родионенко ТАСС.

18-летняя Уразова из-за проблем с травмированным плечом на мартовском чемпионате страны в Сочи выступала только в упражнениях на бревне.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Сочи с 28 августа по 3 сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/17828289
Владислава Уразова
Спортивная гимнастика
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